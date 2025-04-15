Eceabat’ta 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde jandarma ekipleri 22 düzensiz göçmen yakaladı. Eceabat’a bağlı Küçükanafarta köyü kırsalında yapılan incelemelerde, Afganistan uyruklu 10’u çocuk toplam 22 düzensiz göçmen belirlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan bu kişiler, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Eceabat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Küçükanafarta köyü kırsalında; Afganistan uyruklu 7 erkek yetişkin, 5 kadın yetişkin, 5 kız çocuk, 1 erkek çocuk olmak üzere; toplam 22 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve jandarma ekiplerimizce yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle ilgili denetim ve takiplerimiz devam etmektedir” denildi.