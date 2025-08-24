Haberler

Eceabat’ta, 56 Kaçak Göçmen Yakalandı

GÖÇMENLER VE KAÇAKÇILAR YAKALANDI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi sahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda bir balıkçı teknesinde 19’u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ekipler, Eceabat açıklarında balıkçı teknesinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirleyerek bölgeye yönlendirildi.

BALIKÇI TEKNESİ DURDURULDU

Sahil Güvenlik botları KB-5 ve KB-44, hareket halindeki balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontroller sonucunda, teknenin içinde toplam 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı tespit edildi.

İŞLEMLERİN YAPILMASININ ARDINDAN GÖNDERİLDİLER

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı.

