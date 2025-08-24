Eceabat’ta, 56 Kaçak Göçmen Yakalandı

GÖÇMENLER VE KAÇAKÇILAR YAKALANDI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi sahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda bir balıkçı teknesinde 19’u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ekipler, Eceabat açıklarında balıkçı teknesinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirleyerek bölgeye yönlendirildi.

BALIKÇI TEKNESİ DURDURULDU

Sahil Güvenlik botları KB-5 ve KB-44, hareket halindeki balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontroller sonucunda, teknenin içinde toplam 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı tespit edildi.

İŞLEMLERİN YAPILMASININ ARDINDAN GÖNDERİLDİLER

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı.