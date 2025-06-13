Eceabat’ta Yangın Önlemleri İçin Kontroller Yapılıyor

ANIZ YANGINLARINI ÖNLEMEK AMACIYLA DENETİMLER YAPILIYOR

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde anız yangınlarının engellenmesi için biçerdöverlerin kontrolleri gerçekleştiriliyor. Çanakkale Valiliğinin 2025 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetleri ile Anız Yangınlarının Önlenmesi konusundaki tebliğleri doğrultusunda Eceabat ve bağlı 12 köyde hasat makinelerinin denetimleri yapılıyor.

KONTROLLER İLE YANGINLAR VE DANE KAYIPLARI ENGELLENİYOR

Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen bu denetimlerle anız yangınlarının çıkması ve dane kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Hasadın ardından harman ve balya makineleri üzerinde denetim yapma yetkisi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekiplerine de veriliyor.