Ecem Baysuğ, Bratislava’da Şampiyon Oldu

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANILDI

Slovakya’nın Bratislava kentinde gerçekleşen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda, Ecem Baysuğ, -70 kiloda şampiyonluk elde etti. Samsunlu sporcu, turnuvada gösterdiği performansla Avrupa’ya damga vurdu.

TÜRKİYE JUDO MİLLİ TAKIMI İKİNCİLİK ELDE ETTİ

Samsun TOHM Teknik Direktörü Sinan Sandal ve Barış Özen’in antrenörlüğünde mücadele eden Türkiye Judo Milli Takımı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak Avrupa ikinciliği kazandı.

Şampiyon sporcu ve antrenörler, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

