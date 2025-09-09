Ecem Baysuğ, Bratislava’da Şampiyon Oldu

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANILDI

Slovakya’nın Bratislava kentinde gerçekleşen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda, Ecem Baysuğ, -70 kiloda şampiyonluk elde etti. Samsunlu sporcu, turnuvada gösterdiği performansla Avrupa’ya damga vurdu.

TÜRKİYE JUDO MİLLİ TAKIMI İKİNCİLİK ELDE ETTİ

Samsun TOHM Teknik Direktörü Sinan Sandal ve Barış Özen’in antrenörlüğünde mücadele eden Türkiye Judo Milli Takımı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak Avrupa ikinciliği kazandı.

Şampiyon sporcu ve antrenörler, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.