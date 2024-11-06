Ecem Sultan Çamlı’nın Talihsiz Kazası

İSTANBUL’DA TRAJİK KAZA

İstanbul’daki bir havacılık teknolojisi şirketinde mühendis olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı (28), skuter ile işe giderken bir TIR’ın yanaşması sonucu 150 metre sürüklendi. Bu talihsiz olay sonrasında Ecem Çamlı, TIR’ın altında kaldı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çamlı’nın ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. TIR şoförü ise tutuklandı. Genç mühendisin cenaze töreni, bugün memleketi Balıkesir’de düzenlenecek. Cenaze namazının ardından Ecem Sultan Çamlı son yolculuğuna uğurlanacak.