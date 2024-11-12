Ecosia ve Qwant’dan Yeni Arama Motoru Ortaklığı

EUROPA BİR ARAMA MOTORU GELİŞTİRİYOR

Ecosia ve Qwant adlı iki arama motoru, Google ile rekabet etmek ve ABD merkezli büyük teknoloji şirketlerine olan bağımlılıklarını azaltmak amacıyla bir ortaklık kurdu. İki Avrupalı internet arama motoru firması, mülkiyetin 50-50 paylaşıldığı Avrupa Arama Perspektifi (EUSP) adlı bir girişim üzerinde anlaşma sağladı. Girişim, 2025’in başında Fransa’da lansman yapmayı hedefliyor ve geliştirilmiş Fransızca ve Almanca dil arama sonuçları sağlayan bir arama motoru üretecek. Ecosia’nın merkezi Berlin iken, Qwant’ın merkezi Paris’te bulunuyor. Qwant, kullanıcıların kişisel verilerini takip etmemek ve yeniden satmamak konusuna odaklanan gizlilik odaklı bir arama motoru. Ecosia ise sürdürülebilirlik ve çevre konularına vurgu yaparak, platformunda her 50 arama için bir ağaç dikileceği vaadinde bulunuyor. İki şirket, yeni arama motorunun gizlilik odaklı olacağını ve 2023’te yeniden tasarlanan Qwant teknolojilerinden faydalanacağını belirtiyor. Arama dizinini kendileri kullanacak olmalarına rağmen, diğer bağımsız arama motorları ve teknoloji şirketlerine de bu teknolojiyi sunacaklar.

GELİŞEN TEKNOLOJİ PAZARINDADAKİ ZORLUKLAR

Küresel arama motoru pazarında Google, yüzde 90’lık bir hakimiyet sağlıyor. Bu durum, Ecosia ve Qwant gibi alternatif arama motorlarının arama sonuçları sunabilmek için Microsoft benzeri şirketlerin mevcut teknolojisini ve altyapısını kullanmaya mecbur kalmasına neden oluyor. İki şirketin birleşme kararı ve yeni arama motorunu oluşturma çabasında, büyük firmaların altyapısına erişim için ödenen yüksek bedeller de etkili oldu. Ecosia CEO’su Christian Kroll, bu projenin Avrupa Birliği’ndeki yeni teknoloji odaklı rekabet kuralları sayesinde mümkün olduğunu ifade ediyor. Kroll, geçen hafta bir röportajda Avrupalıların teknoloji bağlamında ABD’ye aşırı bağımlı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Donald Trump’ın başkanlık sürecinin jeopolitik gerginlikleri artırabileceği ve bunun Avrupa’nın ABD teknolojisine olan bağımlılığını zorlaştırabileceğini belirtti. Qwant CEO’su Olivier Abecassis ise, “Biz Avrupa şirketleriyiz ve üçüncü tarafların aldığı hiçbir kararın, örneğin Microsoft’un arama API’sine erişim maliyetlerini artırma kararının, işimizi tehlikeye atmamasını sağlayacak bir teknoloji inşa etmemiz gerekiyor.” şeklinde ifade ediyor. Abecassis, bu yeni girişimin CEO’su olarak göreve başlayacak ve henüz dış yatırımcılardan fon toplamadıklarını vurguluyor.

YENİ YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ

Ecosia ve Qwant’ın sıfırdan bir arama motoru oluşturma çalışmaları, aynı zamanda yeni yapay zeka teknolojileri için şeffaf ve güvenli bir veri havuzu sunmayı kapsamıyor. Ecosia’nın CEO’su Kroll, CNBC’ye yaptığı açıklamada, üretken yapay zekaya geçiş sürecinin, arama sağlayıcılarının gelecekte daha kısıtlayıcı olabileceğini gösterdiğini dile getirdi. Kroll, “Bu paradigma değişimi için çok önemli bir kaynağın üzerinde oturduklarını biliyorlar” derken, “Evet, iyi sohbet robotlarına sahip olmak için büyük dil modellerine ihtiyacınız var. Ancak aynı zamanda iyi bir dizine de erişim sağlamanız gerekiyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.