Eczacı, M.M. Tarafından Vuruldu

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’ndeki 12’nci Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, M.M., çalıştığı eczaneye geri dönerek maaş alamadığı sebebiyle eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın tırmanması üzerine şüpheli, eczanenin bulunduğu sokakta yanında getirdiği tabancayla Yıldız’a ateş etti. Yıldız yere düştü ve şüpheli olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GÖREVLİYDİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde adrese yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Yıldız, özel bir hastaneye kaldırıldı. Maalesef doktorların tüm çabalarına rağmen Yıldız’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.