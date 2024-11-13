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Spor

Eczacıbaşı Almanya’da Rakibini Yendi

eczacibasi-almanya-da-rakibini-yendi

ECZACIBAŞI DYNAVİT KADIN VOLEYBOL TAKIMI GALİP GELDİ

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 2. haftasında karşılaştığı Almanya’nın SSC Palmberg takımını 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Müsabaka, ağır bir rekabete sahne olan Schwerin Arena’da gerçekleşti.

MÜSABAKA DETAYLARI

Eczacıbaşı, setlerde 25-23, 25-21 ve 25-11’lik sonuçlarla galip gelerek, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte SSC Palmberg ise turnuvada ilk yenilgisini yaşamış oldu. Takımın bu performansı, turnuvanın gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

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