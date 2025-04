Eczacıbaşı Dynavit’e Veda Töreni Yapıldı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, oyuncular Tijana Boskovic, Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray için duygusal bir veda töreni düzenledi. Türkiye’nin önde gelen kadın voleybol takımlarından biri olan Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonunun ardından, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde, Ayazağa Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle takımın 6 önemli oyuncusuna veda etti.

BAŞKAN ECZACIBAŞI’DAN DUYGULU KONUŞMA

Başkan Faruk Eczacıbaşı, Galatasaray ile oynanan play-off 3-4 etabı sonrası oyuncuların gözlerindeki yaşları görünce “O gözyaşları, sizin arkadaşlığınız kadar değerliydi. Bazılarınız burada üç yıl, bazılarınız iki yıl ve bazılarınız da uzun yıllar geçirdi. Hepiniz bizim için çok özelsiniz. Bu sizin seçiminizdir; kimi başka kulüplerde oynayacak, kimi başka rollere bürünecek. Bu bir profesyonellik meselesi” şeklinde konuştu. Voleybol yöneticiliğini çeyrek asırdan fazla süredir yaptığını ifade eden Eczacıbaşı, “Değerler en önemli şey. Hep birlikte taşıdığımız ve çevremize aktarmaya çalıştığımız değerler. Kadın voleyboluna ve takımlarımıza verdiğimiz destek devam ediyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz, kız çocukları her yerde güçlü savaşçılardır; yarışır, mücadele eder ve iyi insanlar olurlar” dedi. Faruk Eczacıbaşı, “Kapımız size her zaman açık olacak. Sizler binlerce adayın arasından seçilmiş insanlardınız. Genç kızlara örnek olmaya devam edin” şeklinde duygularını dile getirdi.

ECZACIBAŞI’NDAN ÜZÜNTÜ DOLU AÇIKLAMALAR

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, ayrılan oyuncular için duygularını ifade etti. “Maç öncesinde ‘Aramızdan ayrılacaklardan takıma sevgilerini bırakın’ dedim. Bunu yaptığınız için teşekkür ederim” dedi. Kulüp bünyesinde 30 yıllık görevi süresince ilk kez aynı anda 6 oyuncuyla yolların ayrıldığını aktaran Karamercan, “Gerçekten üzgünüm. Sizleri her zaman destekleyecek, ağlamak için bir omza ihtiyacınız olduğunda omuz olacağız. Rüzgarın gelecekte bizi nereye götüreceğini bilemeyiz. Teşekkür ederim ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

OYUNCULARDAN DUYGUSAL VEDA MESAJLARI

Eczacıbaşı Dynavit’e veda eden Tijana Boskovic, kulübün hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu anın, sahada oynadığım her maçtan daha zor olduğunu söyleyebilirim. Burada geçirdiğim en güzel anılar ve takım arkadaşlarımla birçok değerli anı yaşadım” dedi. Hande Baladın ise, “Bu kapıdan girdiğimde bu kadar güzel anılar biriktireceğimi düşünmemiştim. Tüm çalışanlara çok teşekkür ederim. Hepinizin yeri kalbimde her zaman ayrı olacak” diye konuştu. Naz Aydemir Akyol ise, “Vedalar her zaman zordur. Bu kulübün her zaman kalbimde özel bir yeri olacak” şeklinde hislerini aktardı.

Beyza Arıcı, “Dile kolay 8 yıl. Bu formayı taşımaktan gurur duyuyorum. Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum” dedi. Jovana Stevanovic, “Bu kulüp, daima kalbimde özel bir yere sahip olacak” ifadesini kullandı. Alexa Gray ise, “Burada geçirdiğim bu süre, bana bir yuva hissini yeniden yaşattı. Sizlere minnettarım” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit’in kaptanı Simge Aköz, ayrılan arkadaşlarına başarılar dilediğini belirterek, “Bu takımın her bireyi kalbimde çok özel bir yere sahip olacak. Tüm üyelerine güvenleri için teşekkür ederim” dedi.