Eczacıbaşı Dynavit, Emily Maglio’yu transfer etti

ECZACIBAŞI DYNAVIT KADIN VOLEYBOL TAKIMI YENİ TRANSFERİ AÇIKLADI

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş forması giyen Kanadalı milli orta oyuncu Emily Maglio’yu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlı ekibin yeni sezon transfer çalışmaları doğrultusunda Emily Maglio’nun orta oyuncu rotasyonuna katıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yeni sezon yapılanmamızda Emily Maglio’yu kadromuza katarak, orta oyuncu rotasyonumuzu güçlendirdik. Emily’nin, çalışkan yapısı ve bloktaki etkinliğiyle önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” denildi.

MAGLIO’DAN HEYECANLI AÇIKLAMALAR

Emily Maglio, Eczacıbaşı Dynavit’e katılmanın heyecanını dile getirerek, “Eczacıbaşı Dynavit’e katılmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve uluslararası arenada Eczacıbaşı Dynavit’ten oyuncuların birçoğuna karşı oynadım. Gerçekten yetenekli bir grup. Gelecek sezonu büyük bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmayı dört gözle bekliyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

EMILY MAGLIO’NUN KARIYERİ VE GELECEĞİ

1,91 metre boyundaki Emily Maglio, Kanada Milli Takımı’nın da oyuncusu. Kariyerine Hawaii Üniversitesi’nde başlayan Maglio, Bisonte Firenze, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları ve Levallois Paris Saint-Cloud takımlarında da görev aldı. Son olarak Vodafone Sultanlar Ligi’nde Beşiktaş’ta mücadele eden Maglio, önümüzdeki sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit bünyesinde yer alacak.