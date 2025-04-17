Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray’ı 3-0 yendi

ECZACIBAŞI DYNAVİT GALATASARAY DAIKIN’İ YENEREK ÖNE GEÇTİ

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk karşılaşmasında Galatasaray Daikin’i deplasmanda 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, bu serinin ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit’e konuk olacak. Bu mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 15.30’da Eczacıbaşı Dynavit’in ev sahipliğindeki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilecek.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemleri Ramazan Çevik ve Mehmet Topal olarak belirlendi. Galatasaray Daikin kadrosunda Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın, Ceylan Arısan, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel ve Ann Kalandadze yer aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise Yaprak Erkek, Dana Lynn Rettke, Tijana Boskovic, Hande Baladın, Sinead Chloe Jack, Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz ile mücadele etti.

SET SONUÇLARI VE SÜRE

Maçta set sonuçları 14-25, 12-25 ve 14-25 olarak gerçekleşti. Toplamda karşılaşma 69 dakika sürdü. (22′, 24′, 23′)