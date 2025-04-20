Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray’ı 3-2 yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3.lük/4.lük serisinin ikinci mücadelesinde evinde Galatasaray’ı 3-2 yenerek üçüncülüğü elde etti. Maç, 15-25, 25-22, 25-16 ve 15-10 set sonuçlarıyla tamamlandı. Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunda da CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.

MAÇ DETAYLARI

Mücadele, TVF Burhan Felek Salonunda gerçekleşti. Eczacıbaşı Dynavit’in kadrosunda Naz, Yaprak, Rettke, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Gray, Elif, Aybüke ve Beyza yer aldı. Galatasaray Daikin’in oyuncuları ise İlkin, Yasemin Güveli, Caratasu, Lazovic, Ayçin, Bongaerts, Eylin (L), Aslıhan ve Yasemin Özel’den oluştu.

SET DÜZENİ

Setler şu şekilde sıralandı: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25 ve 15-10 olarak belirlendi. Maç süresi ise 120 dakika sürdü. Setlere dair detaylar ise şöyle: 22, 29, 22, 28 ve 19 dakikalar olarak kaydedildi.