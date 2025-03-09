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Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru’yu 3-1 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 24. haftasında evinde Aksaray temsilcisi Kuzeyboru ile karşılaştı. Maçta Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Setler, 25-13, 25-27, 25-15 ve 25-19 şeklinde sonuçlandı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde oynandı. Hakemler Ramazan Çevik ve Yusuf Kaynar, karşılaşmayı yönetti. Eczacıbaşı Dynavit takımında yer alan oyuncular: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Simge (L), Naz, Nicoletti, Gray, Hande, Beyza, Nicoletti ve Aybüke (L) şeklinde sıralandı. Kuzeyboru takımında ise Ayşe, Yaren, Liray, Michelle, Dimitrova, Gemze, Dilek (L), Buket, Güldeniz ve Janset oyuncuları yer aldı.

MAÇ SÜRESİ VE SET SONUÇLARI

Mücadele toplamda 102 dakika sürdü. Set süreleri ise şu şekilde gerçekleşti: 21 dakika, 31 dakika, 22 dakika ve 28 dakika. Bu sonuç, Eczacıbaşı Dynavit için ligdeki yolculuğuna devam etme açısından önemli bir katkı sağladı.

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