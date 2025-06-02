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Eczacıbaşı Dynavit, Meliha Diken’i transfer etti

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Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe’den ayrılan milli voleybolcu Meliha Diken’i kadrosuna katıyor. Yeni sezon hazırlıkları devam eden Eczacıbaşı Dynavit, daha önce de formasını giymiş olan milli oyuncu Meliha Diken’i 2025 – 2026 sezonu kadrosuna dahil ediyor. Meliha, yeni sezonda smaçör pozisyonunda turuncu-beyazlı takımın formasıyla mücadele edecek.

MELİHA DIKEN’İN KULÜP AÇIKLAMASI

Meliha Diken’in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Meliha Diken’i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi.

MELİHA DIKEN’İN GÖRÜŞLERİ

Transferle ilgili düşüncelerini paylaşan Meliha Diken, “Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!” ifadelerini kullandı.

– İSTANBUL

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