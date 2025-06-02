Eczacıbaşı Dynavit Meliha Diken’i transfer etti

YENİ SEZONDA ECAZICI BAŞI’NA DÖNÜŞ
Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Eczacıbaşı Dynavit, deneyimli ve milli smaçör Meliha Diken’i 2025-2026 sezonu kadrosuna dahil etti. Meliha, yeni sezonda turuncu beyazlı formayı giyecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Meliha Diken’i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi.
MELİHA DİKEN’İN GÖRÜŞLERİ
Transfer hakkında düşüncelerini paylaşan Meliha Diken, “Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!” ifadelerini kullandı.
MELİHA DİKEN HAKKINDA KISACA
1993 doğumlu Meliha Diken, Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcudur. 187 cm boyundaki Diken, smaçör pozisyonunda görev yapıyor. Kariyerine Kula Gradacac’ta başlayan tecrübeli oyuncu; İlbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana ekiplerinin formalarını giydi. 2025-2026 sezonu itibarıyla Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katılacaktır.
KULÜP BAŞARILARI
Türkiye Ligi Şampiyonluğu: 2014-2015, 2016-2017, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024
Türkiye Kupası Şampiyonluğu: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2023-2024, 2024-2025
Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu: 2015-2016, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025
CEV Kupası Şampiyonluğu: 2017-2018
CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği: 2020-2021
MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
2014 Avrupa Ligi Şampiyonu
2015 Avrupa Oyunları Şampiyonu
2015 U23 Dünya İkincisi
2018 FIVB Milletler Ligi İkincisi
2019 Avrupa Şampiyonası İkincisi
2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonu
BİREYSEL BAŞARILAR
2009 Bosna Hersek Yılın Voleybolcusu
2011 Bosna Hersek Yılın Voleybolcusu