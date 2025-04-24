Eczacıbaşı Dynavit, Sezonu 3. Tamamladı

SEZONA VEDA TÖRENİ

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, geçtiğimiz günlerde sporcularına ve Ayazağa Spor Salonu’na veda etti. Yoğun geçen sezonun ardından, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde bir tören düzenlendi. Bu organizasyon, takımdan ayrılan sporcular ve teknik ekibe veda etmek amacıyla gerçekleştirildi. Faruk Eczacıbaşı, yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz pazar günü, Galatasaray’a karşı oynadığımız maç sonunda sizlerin gözlerinizdeki o yaşları gördüm.” diyerek, sporculara olan duyduğu özel değeri vurguladı. Eczacıbaşı, “Bu bir profesyonellik meselesi. Ama bu değerleri yanınızda götürmenizi, onları yaymaya devam etmenizi istiyoruz.” şeklinde ekledi.

TIJANA BOSKOVIC’İN DUYGUSAL VEDASI

Eczacıbaşı Dynavit’e veda eden önemli oyunculardan Tijana Boskovic, duygularını “Hislerimi kelimelere dökmek benim için gerçekten çok zor.” diyerek paylaştı. Boskovic, “Bu sezon, burada geçirdiğim en zorlu sezonlardan biriydi.” sözleriyle yaşadığı deneyimleri anlattı. 2015 yılında kulübe katıldığını belirten Boskovic, “Eczacıbaşı, kalbimde her zaman çok özel bir yerde olacak.” diyerek kulübe olan bağlılığını ifade etti.

HANDE BALADIN’IN ANILARI

Uzun yıllar Eczacıbaşı forması giyen Hande Baladın ise veda sırasında, “Hiçbir zaman sahanın veda eden tarafında olacağımı düşünmemiştim.” diyerek duygularını dile getirdi. 2010 yılında kulübe adım attığını hatırlatan Baladın, “Yanımda olan dostluklar, ömür boyu sürecek kadar kıymetliydi.” şeklinde konuştu. Tüm destek verenlere teşekkür eden Baladın, burada geçirdiği anıları unutamayacağını ifade etti.

NAZ AYDEMİR AKYOL’UN DÜŞÜNCELERİ

Tecrübeli voleybolcu Naz Aydemir Akyol da duygu dolu bir veda gerçekleştirdi. Aydemir, “Vedalar her zaman çok zordur.” diyerek hissettiği zorluğu aktardı. Kulübün geleceğinde başarılar dilediğini belirten Aydemir, “Bu kulüp her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak.” sözleriyle hislerini paylaştı.

BEYZA ARICI’DAN TEŞEKKÜR

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde 8 yıl geçiren Beyza Arıcı, “Dile kolay 8 yıl.” diyerek yıllarını anımsadı. İçten bir şekilde teşekkür eden Arıcı, kulüp ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Hissettiklerini, “Her zaman kalbimde olacaksınız.” cümlesiyle pekiştirdi.

JOVANA STEVANOVIC’İN HATIRALARI

Eczacıbaşı Dynavit formasını iki sezon giyen Jovana Stevanovic ise, “Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum.” diyerek teşekkürlerini sundu. İki yıl boyunca biriktirdiği anıları, hayatına değer kattığını belirtti.

ALEXA GRAY’İN DUYGU DOLU YORUMLARI

Kanadalı voleybolcu Alexa Gray, Eczacıbaşı Dynavit’te geçirdiği zamanın kendisine çok şey kattığını ifade etti. “Burada sadece iki sezon geçirmiş olsam da sizleri ailem gibi hissettim.” şeklinde duygularını aktaran Gray, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe minnettarlığını dile getirdi.

SIMGE AKÖZ’ÜN SON SÖZLERİ

Eczacıbaşı Dynavit’in kaptanı Simge Aköz, duygularını “Bugün, uzun yıllardır omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma veda ediyorum.” sözleriyle aktardı. Takım içindeki bağların özel olduğunu belirten Aköz, “Eczacıbaşı ismini hepimiz büyük bir gururla taşıdık.” diyerek kulübe olan bağlılığını sonlandırdı.