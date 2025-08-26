Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek’le Anlaştı

GÜNÜMÜZDE AÇIKLANAN YENİ SÖZLEŞME

Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek ile sözleşmesini üç sezon daha devam ettirme kararı aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana takımın formasını başarıyla giyen milli smaçör Yaprak Erkek, sözleşmesinin yenilenmesiyle birlikte turuncu-beyaz forma altında mücadele etmeyi sürdürecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sahada sergilediği yüksek performans, bitmeyen enerjisi ve mücadele azmiyle taraftarlarımızın takdirini kazanan Yaprak, kulübümüzün geleceğe dönük vizyonunda kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir” denildi. Yaprak Erkek’in önümüzdeki dönemde de Eczacıbaşı Dynavit’in elde edeceği başarılar için önemli katkılar sunması bekleniyor.

YAPRAK ERKEK HAKKINDA BİLGİLER

2001 doğumlu milli sporcu Yaprak Erkek, 182 cm boyunda ve smaçör pozisyonunda görev alıyor. Kariyerine İlbank altyapısında başlayan genç smaçör, sırasıyla İlbank ve Il Capital Legionovia Legionowo takımlarında oynadı. 2022 yılında Türk Milli Takımı ile birlikte katıldığı İslam Oyunları’nda şampiyonluk elde ederek dikkatleri üzerine çekti. 2025 yılında A Milli Takım’da elde ettiği performans ile hem yerli hem de yabancı basında ilgi gördü.

KULÜP VE MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Yaprak Erkek, kulüp düzeyinde önemli başarılara imza attı. 2023 CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik ve 2022-2023 Türkiye Ligi’nde de ikincilik elde etti. 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ise şampiyonluk yaşayarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi. Milli takım ile birlikte, 2022 İslam Oyunları’nda da şampiyonluk kazanarak uluslararası alanda önemli bir başarıya ulaştı.