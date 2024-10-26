Eczacıbaşı Fenerbahçe’ye 3-0 Yenildi

MAÇIN SONUCU VE ÖNEMİ

Sultanlar Ligi’nin 5’inci haftasında Eczacıbaşı, Fenerbahçe Medicana’yı misafir etti ve karşılaşmadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı ligdeki ilk yenilgisini alırken, Fenerbahçe Medicana ise namağlup olarak yoluna devam ediyor.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi ve hakemliğini Ozan Çağı Sarıkaya ile Mehmet Topal üstlendi. Eczacıbaşı kadrosunda Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Simge Akoz, Yaprak Erkek, Naz Akyol ve Nicoletti yer alırken, Fenerbahçe Medicana’nın oyuncuları ise Meliha, Eda Erdem, Drca, Arelya Karasoy, Stysiak, De Souza, Vuchkova, Vargas ve Gizem Örge’den oluştu.

SET SONUÇLARI VE SÜRE

Maçta set sonuçları 19-25, 20-25 ve 24-26 olarak kaydedildi. Toplamda 87 dakika süren mücadelede set süreleri ise 23 dakika, 26 dakika ve 38 dakika şeklinde belirlendi.