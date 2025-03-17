Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş ile Yollarını Ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, başantrenör Ferhat Akbaş ile yolları ayırdıklarını duyurdu. Akbaş, geçtiğimiz ay Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı ile anlaştığını açıklamıştı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, “2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda; Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir. Ferhat Akbaş’a, kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder; tarihinde ilk kez yabancı bir antrenör tarafından çalıştırılacak Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’nda alacağı baş antrenörlük görevinde ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

FERHAT AKBAŞ’IN TRANSFERİ

Akbaş, Eczacıbaşı Dynavit’teki görev süresince önemli başarılara imza attı. 2021-2022 sezonunda CEV Cup’ta şampiyonluk kazanırken, 2023’te Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda da birinci oldu. Ayrıca, 2023 Şampiyonlar Ligi’nde final oynamış bir takım oluşturmayı başardı.

KULÜBÜN TEŞEKKÜRÜ

Yapılan açıklamada, Ferhat Akbaş’ın kulübe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi. Akbaş’ın, Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki baş antrenörlük görevinde başarılar diledikleri de belirtildi. Bu durum, kulübün gelecekteki projeleri ve yönetim yapısı açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.