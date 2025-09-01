Eczacıbaşı, “Geleceğe Smaç Buluşmaları” düzenledi

Eczacıbaşı’nın Voleybol Etkinliği büyük bir buluşma sağladı

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen “Geleceğe Smaç Buluşmaları”, Eczacıbaşı’nın Kartal’daki yeni spor salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın da katılımıyla Geleceğe Smaç koordinatörleri, antrenörler ve Eczacıbaşı Spor Kulübü çalışanları bir araya geldi. Bu etkinlik, 30 Ağustos tarihinde düzenlendi ve Katılımcılara, sporun ve gençliğin önemi vurgulandı.

Faruk Eczacıbaşı’nın vurgu yaptığı hedefler

Etkinlikte konuşan Faruk Eczacıbaşı, “30 Ağustos gibi özel bir günde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum” diyerek, genç kızların voleybola ve spora kazandırılmasının en önemli hedeflerden biri olduğunu belirtti. “Kendine güvenen, bağımsız ve mücadeleci genç kızların yetişmesi bizim önceliğimizdir. Onların her biri bizim için birer umut kaynağıdır. Sizler de onların hayatlarını en kritik dönemlerinde şekillendirmelerine yardımcı oluyorsunuz. Sizinle gurur duyuyor, sizlerden çok şey bekliyoruz. Tüm emekleriniz için hepinize içtenlikle teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

Geleceğe Smaç projesinin önemi

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Ali Atalık, Eczacıbaşı’nın spora ve gençlere verdiği değeri dile getirerek, “Türkiye’de kadın voleybolunun her anını inşa eden Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak, sporu yalnızca bir başarı aracı değil; disiplinin, dayanışmanın ve bireysel gelişimin yolu olarak görüyoruz” dedi. Ayrıca, “Geleceğe Smaç projesi de tam da bu vizyonun hayata geçirilmiş hali. Sadece altyapıdan A takıma sporcu kazandırmak değil; kız çocuklarının gelişimini, özgüvenini ve içinde bulundukları toplumu dönüştürme potansiyelini desteklemek,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Oturumlar ve katılımcılara sağlanan deneyimler

Açılış konuşmasının ardından program, “Geleceğe Smaç’ın Yeni Dönem Vizyonu ve Hedefleri” oturumu ile devam etti. Program koordinatörler ve antrenörler için iki ayrı oturum şeklinde gerçekleşti. Spor psikologlarının katıldığı Koordinatör Oturumu’nda “İletişim Becerileri, Ebeveyn İlişkileri ve İkna Teknikleri” konuları, Antrenör Oturumu’nda ise istendi “Antrenörlükte Sürdürülebilir Gelişim, Antrenman Planlama ve Sezonda Uygulama” üzerinde duruldu. Günün geri kalan ortak oturumlarında, “İletişim”, “Kurumsal Temsil ve Marka Bütünlüğü”, “Gympro Kullanımı” ve “Çözüm Odaklı Yaklaşımlar” konularında çeşitli çalışmalar yapıldı.

Katılımcılar, Geleceğe Smaç Kampüslerinden gelen çeşitli başarı hikayeleri ve uygulamaları ile ilham veren deneyimler edindi. Program, “Spor Ortamında Kaygı Yönetimi ve Akran Zorbalığı” başlıklı ortak oturumla sona erdi. Bu etkinlik, katılımcılara yeni vizyonlar kazandırarak geleceğe dair önemli bir deneyim sundu.