Eczacıbaşı’ndan 2,25 Milyar TL Satış

ŞİŞLİ’DE OFİS BİNASI SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan ofis binasını satışa sunduğunu duyuruyor. Şirketin açıklamasına göre, bu satış işlemi 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleşti.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından maliki olduğu İstanbul Levent – Şişli’de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız” deniliyor.

SERMAYE PAYI BİLGİSİ

Ayrıca, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinin %37,28’i Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ise %11,54 oranında pay sahibidir.