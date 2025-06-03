Ekonomi

Eczacıbaşı’ndan 2,25 Milyar TL Satış

eczacibasi-ndan-2-25-milyar-tl-satis

ŞİŞLİ’DE OFİS BİNASI SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan ofis binasını satışa sunduğunu duyuruyor. Şirketin açıklamasına göre, bu satış işlemi 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleşti.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından maliki olduğu İstanbul Levent – Şişli’de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız” deniliyor.

SERMAYE PAYI BİLGİSİ

Ayrıca, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinin %37,28’i Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ise %11,54 oranında pay sahibidir.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Ayakkabı Yüklü TIR Çalındı

İstanbul'da 2 bin 45 çift spor ayakkabı taşıyan bir TIR, sürücüsüyle birlikte 7 kişi tarafından çalındı. Ayakkabılar, Kartal'daki bir depoda ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.
Gündem

Meclis’te 30 maddelik düzenleme: 8 madde çıkıyor

10. Yargı Paketi'nde bulunan infaz düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonu'ndan onaylanarak Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. Ancak, düzenlemelerden 8 madde çıkarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.