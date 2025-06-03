Eczacıbaşı’ndan Büyük Satış Gerçekleşti

ŞİŞLİ’DE OFİS BİNASI SATILIYOR

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan ofis binasını sattığını açıkladı. Şirket açıklamasına göre, bu satış işlemi 2,25 milyar TL bedel karşılığında gerçekleştirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent – Şişli’de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

ŞİRKETİN PAY ORANLARI

Ayrıca, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesindeki pay oranları da yatırımcılar için önemli bir bilgi sunuyor. Şirketin %37,28, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ise %11,54 oranında pay sahibi durumunda. Bu veriler, Eczacıbaşı’nın büyüme stratejileri ve yatırımcılar üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır.