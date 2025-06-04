Eczacıbaşı’ndan Ofis Satışı Duyurusu

ŞİŞLİ’DEKİ OFİS BİNASI SATILDI

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, İstanbul’un Şişli ilçesindeki ofis binasını satışa çıkardığını duyurdu. Şirket, bu işlemin 2,25 milyar TL bedelle gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent – Şişli’de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.” ifadesine yer verildi.

ŞİRKETİN HİSSE PAYLARI

Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinin büyük bir bölümüne Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip oluyor. Şirketin %37,28 oranında hisseye sahip olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş., ayrıca Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin %11,54 oranında payını da bulunduruyor. Bu durum, satış sonrası şirketin finansal durumunu nasıl etkileyeceğinden endişe duymadan yatırımcılara bilgiler sunuyor.