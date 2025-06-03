Eczacıbaşı’ndan Ofis Satışı Gerçekleşti

ŞİŞLİ’DE OFİS BİNASI SATIŞI

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, İstanbul’un Şişli ilçesindeki ofis binasını sattığını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamada, bu satışın değeri 2,25 milyar TL olarak duyuruldu. Açıklamada ayrıca, “Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent – Şişli’de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği” bilgisi verildi.

ŞİRKET PAY SAHİPLİĞİ

Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinde, EİS Eczacıbaşı’nın %37,28, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin ise %11,54 oranında pay sahibi olduğu bilgisi de yatırımcıların dikkatine sunuldu. Bu durum, şirketin finansal yapısındaki değişikliklerin izlenmesi açısından önemli bir konu oluşturuyor.