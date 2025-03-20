Haberler

Eczacıbaşı, V. Bank’a 3-0 Yenildi

MAÇIN SONUCU VE KÜRESEL PERFORMANS

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank ile karşılaştı ve rakibine 3-0’lık skorla yenildi. Setler sırasıyla 20-25, 20-25 ve 21-25 sonuçlandı. Maç, İstanbul’daki İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmayı yöneten hakemler Burhan İlhan ve Mehmet Gül oldu. Eczacıbaşı Dynavit, Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Beyza, Boden, Naz ve Nicoletti ile mücadele etti. V. Bank ise Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Aylin (L), Frantti, Derya, Xinyue ve Ayça (L) kadrosuyla sahaya çıktı.

SET PERFORMANSLARI

Karşılaşma toplamda 82 dakika sürdü ve set süreleri sırasıyla 27, 25 ve 30 dakika olarak kaydedildi. Eczacıbaşı Dynavit, setlerde başarılı olamayarak rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.

ÖNEMLİ

Haberler

KF Gostivar’dan Tarihi Gol Yememe Rekoru

Makedonya Süper Lig takımı KF Gostivar, kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan önderliğinde 1112 dakika boyunca gol yemeyerek rekor kırdı. Kadrosunda eski Fenerbahçeliler mevcut.
Haberler

Emine Erdoğan, Şehit Ailesine İftar Ziyaretinde

Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da eşi ve damadı şehit olan Vehibe Sayın’la iftar yemeğinde bir araya geldi. Sayın’ın iki kızı da gazi olarak tanınıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.