Eczacıbaşı, V. Bank’a 3-0 Yenildi

MAÇIN SONUCU VE KÜRESEL PERFORMANS

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank ile karşılaştı ve rakibine 3-0’lık skorla yenildi. Setler sırasıyla 20-25, 20-25 ve 21-25 sonuçlandı. Maç, İstanbul’daki İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmayı yöneten hakemler Burhan İlhan ve Mehmet Gül oldu. Eczacıbaşı Dynavit, Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Beyza, Boden, Naz ve Nicoletti ile mücadele etti. V. Bank ise Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Aylin (L), Frantti, Derya, Xinyue ve Ayça (L) kadrosuyla sahaya çıktı.

SET PERFORMANSLARI

Karşılaşma toplamda 82 dakika sürdü ve set süreleri sırasıyla 27, 25 ve 30 dakika olarak kaydedildi. Eczacıbaşı Dynavit, setlerde başarılı olamayarak rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.