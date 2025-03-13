Eczacıbaşı, Vero Volley’e 3-0 Yenildi

Eczacıbaşı Dynavit, Vero Volley Milano’yu evinde konuk etti ve 2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında rakibine 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın setleri 24-26, 24-26 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı.

MAÇ DETAYLARI

Maçın oynandığı salon ise TVF Burhan Felek. Eczacıbaşı Dynavit kadrosunda Elif, Yaprak, Rettke, Boskovic, Boden, Jack-Kısal, Simge (L), Gray ve Naz yer aldı. Vero Volley Milano, Kurtagic, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Daalderop, Gelin (L), Konstantinidou, Smrek ve Cazaute ile mücadele etti.

SET SKORLARI VE SÜRE

Karşılaşma toplamda 81 dakika sürdü ve set süreleri sırasıyla 29 dakika, 29 dakika ve 23 dakika olarak kaydedildi. Eczacıbaşı Dynavit’in bu mağlubiyeti, takımın turnuvadaki yolculuğunun sonunu işaret ediyor.