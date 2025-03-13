Haberler

Eczacıbaşı, Vero Volley’e 3-0 Yenildi

Eczacıbaşı Dynavit, Vero Volley Milano’yu evinde konuk etti ve 2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında rakibine 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın setleri 24-26, 24-26 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı.

MAÇ DETAYLARI

Maçın oynandığı salon ise TVF Burhan Felek. Eczacıbaşı Dynavit kadrosunda Elif, Yaprak, Rettke, Boskovic, Boden, Jack-Kısal, Simge (L), Gray ve Naz yer aldı. Vero Volley Milano, Kurtagic, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Daalderop, Gelin (L), Konstantinidou, Smrek ve Cazaute ile mücadele etti.

SET SKORLARI VE SÜRE

Karşılaşma toplamda 81 dakika sürdü ve set süreleri sırasıyla 29 dakika, 29 dakika ve 23 dakika olarak kaydedildi. Eczacıbaşı Dynavit’in bu mağlubiyeti, takımın turnuvadaki yolculuğunun sonunu işaret ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manchester United’da Altay Bayındır İçin Transfer İddiası

Manchester United, Real Madrid'den Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'i transfer etmeyi planlıyor. 40 milyon euro bütçe ayıran kulüp, Altay Bayındır'ın geleceğini de etkileyebilir.
Haberler

Kaymaklar Köyü’nde Çatı Katı Yangını Çıktı

Karadeniz Ereğli'deki bir evin çatı katında yangın çıktı. Can kaybı yok, ancak maddi hasar mevcut. Olayın nedeni üzerine soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.