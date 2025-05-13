Eczacılar Günü Her Yıl Kutlanır

Eczacılar Günü Nedir?

Sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan eczacılar, her yıl Eczacılar Günü ile anılıyor ve bu anlamlı gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Eczacılık Günü, eczacılık mesleğinin tanıtılması ve eczacılara teşekkür edilmesi amacıyla kutlanan bir özel gün.

Eczacılık Günü Ne Zaman Kutlanıyor?

Eczacılar Günü, tarihi 14 Mayıs 1839’a dayanan önemli bir olaya atıfta bulunarak her yıl kutlanıyor. Bu tarihte, Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahaneye bağlı olarak, eczacılık eğitimi veren bir sınıf açılmıştır. 1953 yılında yürürlüğe giren 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile eczacılık mesleği yasal bir temele kavuşmuş, bu yasa hala geçerliliğini sürdürüyor. 14 Mayıs, ilk eczacı sınıfının açıldığı tarih esas alınarak “Eczacılık Günü” olarak kabul edilmiştir.