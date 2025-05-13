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Eczacılarla İhtiyaçlarını Ele Aldık

BAKAN IŞIKHAN ECZACILARLA BULUŞUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eczacılar ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mesleklerini fedakarca ifa eden toplum sağlığının ayrılmaz parçası eczacılarımızla bir araya gelerek ihtiyaçlarını ve taleplerini ele aldık” dedi.

ECZACILARIN GÜNÜ KUTLANDI

Ayrıca, Işıkhan, kıymetli eczacılarının 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü şimdiden canı gönülden tebrik etti. Malatya Eczacı Odası ve Hatay Eczacı Odası heyetlerine, Türk Eczacıları Birliği (TEB) temsilcilerine, kıymetli eczacılara ve Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Delegeleri’ne ziyaretleri için teşekkür etti.

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