Eczacılığa Aile Geleneğiyle Devam Ediyor

AİLENİN ECZACILIK GELENEĞİ

Kayseri’de 41 yıldır aynı eczanede görev yapan 66 yaşındaki Mustafa Karaca, iki çocuğunun da aynı mesleği yürütüyor oluşundan büyük bir gurur duyuyor. Kocasinan ilçesinde 1984 yılında açtığı iş yerinde 3 çocuk babası olan Mustafa Karaca, evinin eczanesiyle aynı binada bulunması sayesinde çocuklarını, eczane ortamında büyütme imkanı buldu. Pınar (40) ve Ali Emre Karaca (36) kardeşler, babalarının mesleğe olan tutkusu sayesinde eczacılığı tanıma şansı yakalayarak, bu alanda eğitim alarak kendi eczanelerini açtılar. Aile bireyleri, nöbetteyken birbirlerine destek olarak, aynı mesleği yapmanın verdiği gururla çalışmalarını sürdürüyor.

ECZANEDE GEÇEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ

Eczacı Mustafa Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının üniversiteye gidene kadar eczane rafları arasında büyüdüğünü belirtti. Eczaneyi açtığında, evinin üst katta olduğunu hatırlatan Karaca, “Çocuklar yürümeye başladıkları andan itibaren sürekli eczaneye gelip giderlerdi. Evde akşam, gündüz eczanede oluyorlardı. Eczacı Ali, raflara tutunarak yürüyordu. Burada durarak mesleği sevdiler. Kendileri eczacılığı sevdikten sonra ben de eczacı olmalarını istedim” dedi. Karaca, çocuklarının üniversite tercihlerinde de eczacılığı seçtiklerini vurguladı ve “Kızım üniversitedeyken hocaları ‘Staj yaptın mı?’ diye sorduklarında, ‘Ben doğuştan eczanedeyim’ demiş” ifadesini kullandı. Karaca, çocuklarının kendisinden daha iyi eczacılar olduklarını belirterek, onları beyaz önlükleriyle vatandaşlarla sohbet ederken gördüğünde mutlu olduğunu ifade etti.

Pınar Karaca, 16 yıldır eczacılık yaptığını ve babasının meslektaşı olmanın gururunu yaşadığını söylüyor. Küçükken evde sabah kahvaltısını yaptıktan sonra eczaneye indiklerini belirten Karaca, “Babamın hastalara nasıl yaklaştığını, onlara nasıl ilaç tarif ettiğini izlerdik. Ablam ve annem benim için her zaman destek oldular” dedi. Ayrıca, eczacılığa olan tutkusu ile üniversite sınavına girerken eczacılık fakültesini kazanmak için dua ettiğinden bahsetti. O da çocuğunun bu mesleği yapmasını istiyor.

Ali Emre Karaca ise 9 yıldır mesleği sürdürüyor ve 2019 yılında kendi eczanesini açtığını ifade ediyor. Babasını örnek alarak bu mesleği seçtiğini dile getiren Karaca, “Kayseri Şehir Hastanesi karşısında eczanem olduğu için sürekli nöbetlerim oluyor. Babam ve ablam zor günlerimde bana yardımcı oluyor. Babamın en yoğun olduğu zamanlarda biz de ona destek veriyoruz. Bugün de ablamla birlikte babamızın yanına gelerek rafların düzenlenmesi ve ilaçların ödenmesi konusunda yardım ettik.” şeklinde konuştu.