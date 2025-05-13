Eczacılık Günü 14 Mayıs’ta Kutlanır

Sağlık Alanında Önemli Bir Gün

Eczacılık, sağlık için oldukça hayati öneme sahip bir alan olarak dikkat çekiyor. Bugün eczacılık mesleği için özel bir gün. Peki, Eczacılar Günü her yıl 14 Mayıs mı yoksa 25 Eylül mü olarak kutlanıyor?

ECEZACILIK TARİHİ VE KANUNİ DÜZENLEMELERİ

14 Mayıs 1839 tarihinde, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’ye bağlı olarak eczacılık mesleğine yönelik bir eğitim sınıfı açıldı. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 1953 yılında yürürlüğe girdi ve eczacılık mesleği için günümüzde de geçerliliğini koruyor.

ECEZACILAR GÜNÜNÜN KUTLANMASI

14 Mayıs, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de açılan ilk eczacı sınıfının tarihi göz önünde bulundurularak “Eczacılık Günü” olarak kutlanıyor. Her yıl 14 Mayıs’ta düzenlenen bu özel gün, eczacılık mesleğinin tanıtılması ve eczacılara yönelik bir teşekkür niteliği taşıyan etkinlikler ile kutlanıyor.