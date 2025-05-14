Eczacılık Günü Kutlandı, Umut Var

OSMANİYE’DE 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ KUTLANDI

Osmaniye’de, 14 Mayıs Eczacılık Günü düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Osmaniye Devlet Bahçeli meydanında birçok eczacının katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl, eczacılık mesleğinin 186. yılı kutlanırken, katılımcılar bu özel günü coşkuyla karşıladı.

HATİCE ÖKTENAY’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Kutlama programında konuşma yapan Osmaniye Eczacılar Odası Başkanı Hatice Öktenay, şu sözleri dile getirdi: “Bugün burada, bilimsel eczacılığın 186. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız. Eczacılık mesleği, köklü tarihiyle yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda bir toplum hizmetidir.” Eczacıların sağlık sisteminin en ulaşılabilir ve güvenilir ayağı olduğunu vurgulayan Öktenay, “Bilimsel bilgiyle, etik değerlerle ve insan sevgisiyle mesleğimizi icra ediyoruz. Eczacı varsa umut vardır, güven vardır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sağlık ortamındaki değişimlere dikkat çekerek, eczacıların halkın bilgilendirilmesinde, kronik hastalıkların takibinde ve akılcı ilaç kullanımında önemli bir rol oynadığını belirtti. Zor zamanlarda halkın yanında olmanın önemini de vurguladı.