Eczacılık Güvenlidir, Her Zaman Orijinal

ECZANELERİN GÜVENİLİRLİĞİ VURGULANDI

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, ilaçların eczanelerden temin edilmesinin önemini vurguladı. “Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir.” şeklinde konuşan Üney, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Türk Eczacıları Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Bu yılki kutlama temalarının “Sağlık uzakta değil, eczacınla yanında” olduğunu dile getiren Üney, eczacıların hastalar için en yakın sağlık danışmanları olduğunu belirtti.

MODERN ECZACILIĞIN 186 YILI

Üney, Türkiye’de modern eczacılığın temellerinin atıldığı andan itibaren 186 yıl geçtiğini hatırlattı ve 50 binden fazla meslektaşıyla bu önemli günü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bilimsel birikimlerinin rehberliğinde hastaların sağlığını korumak, ilaç tedavilerine destek olmak ve şifa sunmaya devam ettiklerini aktaran Üney, gelişen teknolojinin hızlı erişim olanakları sağladığını ancak ürünlerin güvenilirliğinin çoğunlukla sorgulanmadığını belirtti.

SAHTE İLAÇ SORUNU

Pandemi döneminin etkisiyle sosyal medya ve e-ticaret kanallarının yaygınlaştığını söyleyen Üney, bu alanların yeterince denetlenememesinin sahte ve kontrolsüz ürünlerin hızla artmasına sebep olduğunu vurguladı. Sahte ilaçların küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini dile getiren Üney, uluslararası kuruluşların bu konudaki suç sayısının 2021 yılına göre yüzde 38 oranında arttığını aktardı. Üney, bu sorunla başa çıkmak için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Üney, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun uyguladığı ilaç takip sistemi gibi etkin teknolojik çözümler gerekiyor. Çünkü ilaç takip sistemi her bir ilaç kutusuna ayrı bir kimlik vererek, üretimden son kullanıcıya kadar izlenmesini ve ilaç güvenliğini sağlıyor.” dedi. Bu sistemin, eczanelerden alınan ilaçların güvenilirliğini artırdığını belirten Üney, sağlık açısından ciddi tehdit barındıran vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda da halkı uyardı.

HALK SAĞLIĞI TEHDİTİ

Üney, bu tür ürünlerin güvenlik bariyeri ve denetim mekanizması olmayan internet ortamları ve zincir marketlerde satışının risk oluşturduğunu, sosyal medya fenomenlerinin bu ürünleri tanıtmasının da ciddi tehlikeler yarattığını belirtti. Yüksek dozda ve bilinçsizce kullanılan bitkisel takviyelerin, özellikle anne adayları, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireylerde önemli yan etkilere yol açabileceğine dikkat çekti.