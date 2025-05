Eczaneler Güvenli İlaç Teminidir

ECZACILIK GÜNÜ KUTLAMASI

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir.” dedi. 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bu yılki kutlama temasının “Sağlık uzakta değil, eczacınla yanında” olarak belirlendiğini ifade etti. Üney, eczacıların hastaların en yakın sağlık danışmanları olduğunu belirtti.

MODERN ECZACILIĞIN TARİHİ

Modern eczacılığın Türkiye’deki temellerinin atılmasının üzerinden 186 yıl geçtiğini hatırlatan Üney, 50 bini aşkın meslektaşıyla bu özel günü kutlamanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Bilimsel birikimlerinin ışığında, hastaların sağlığını koruma, ilaç tedavilerine destek olma ve şifa sağlama görevlerini yerine getirdiklerini aktardı.

SOSYAL MEDYA VE SAHTE İLAÇ RİSKİ

Gelişen teknoloji ile ürünlere erişimin hızlandığını vurgulayan Üney, bu durumun beraberinde güvenilirlik sorgulamalarını da getirdiğini söyledi. Özellikle pandemi döneminde sosyal medya ve e-ticaret kanallarının yaygınlaşması, yeterince denetlenemeyen bu alanlarda sahte ve kontrolsüz ürünlerin artmasına neden oldu. Üney, sahte ilaçların küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu ve uluslararası kuruluşlar tarafından bu konuda rapor edilen suç sayısının 2021’e göre yüzde 38 oranında arttığını bildirdi.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE DESTEK

Üney, bu sorunu çözmek için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun uyguladığı ilaç takip sisteminin etkin teknolojik çözümler sunduğunu belirten Üney, bu sistemin her bir ilaç kutusuna ayrı bir kimlik vererek izlenmesini sağladığını vurguladı. Bu durum, “Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir.” ifadesiyle özetlenebilir.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER

Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda halk sağlığını tehdit eden ciddi bir tablo ile karşı karşıya kalındığını kaydeden Üney, bu ürünlerin güvenlik barierleri ve denetim mekanizmaları olmayan internet ortamlarında ve zincir marketlerde satılmasının son derece tehlikeli olduğunu söyledi. Üney, yüksek dozda ve bilinçsizce kullanılan bitkisel takviyelerin, özellikle anne adayları, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için ciddi yan etkilere yol açabileceğini de sözlerine ekledi.