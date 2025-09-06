Eczanelerde Ölçümler e-Nabız’da Kaydedilecek

Haberler

ECZANELERDE YAPILAN OLÇÜMLER E-NABIZ’A KAYDEDİLECEK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yeni düzenlemesi ile eczanelerde gerçekleştirilen ölçümler artık doğrudan e-Nabız sistemine kaydediliyor. Artık eczanelerde yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi veriler “Reçetem” sistemi aracılığıyla kayıt altına alınarak e-Nabız’a aktarılacak.

SAĞLIK VERİLERİNE KOLAY ERİŞİM

Bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar, sağlık verilerine daha kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Ayrıca doktorlar, hastalarının ölçümlerini düzenli bir biçimde takip ederek özellikle kronik hastalıkların izlenmesini daha etkin bir şekilde yapabiliyor. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık takibini kolaylaştıracak olan bu adımı önümüzdeki günlerde tüm eczanelerde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

