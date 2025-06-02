Eda Ece Mutlu Aile Yaşantısını Paylaşıyor

EDA ECE’NİN MUTLU AİLE TABLOSU

Oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Eda Ece, mutlu aile manzarasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık dört yıl süren bir birlikteliğin ardından milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023’te Beşiktaş’ta büyük bir törenle evlendi. Ece, 4 Nisan 2024’te ise ilk kez annelik duygusunu yaşıyor.

KIZLARI MİNA İPEK DÜNYAYA GELDİ

Çiftin dünyaya gelen kızına Mina İpek adı verildi. Eda Ece, sosyal medya hesabından kızıyla yaptığı yürüyüşteki fotoğrafları takipçileriyle paylaştı ve minik Mina İpek’in son halini beğeniye sundu. Annelik heyecanını her fırsatta ifade eden Eda Ece’nin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.