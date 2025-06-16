Eda Ece, Türk Dizi Oyuncusudur

YETENEKLERİ KEŞFEDECEK JÜRİ ÜYELERİ

Türkiye’de en özgün yetenekleri bulmak amacıyla yola çıkacak jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener bulunuyor. Programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor. Bu yetenek gösterisi, birçok sanatçıyı ve unutulmaz yetenekleri bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece Tuncer, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu ve Türk sinema ile dizi dünyasının tanınan isimlerinden birisidir. Küçüklüğünden beri tiyatro ile ilgilenen Eda Ece, üniversitedeki bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur’un dikkatini çekmesiyle kariyerine adım atmıştır. Gani Müjde ile tanışmasının ardından profesyonel oyunculuk hayatı başlamıştır.

2011 yılında “Pis Yedili” dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadıktan sonra “Beni Böyle Sev” ve “İlişki Durumu: Karışık” gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak, 2018-2023 yılları arasında FOX’ta yayınlanan “Yasak Elma” dizisinde yer aldı. Eda Ece, aynı zamanda sinema projelerinde de aktif şekilde rol almıştır. “Kızım İçin” adlı filmdeki başrolü, kariyerindeki önemli adımlardan biridir. “Kocan Kadar Konuş” serisi, “Yol Arkadaşım” ve “Deliha 2” gibi filmlerde de performans sergilemiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2019 yılından bu yana ilişki yaşamaktadır. Çift, 21 Haziran 2023 tarihinde evlenmiştir. Eda Ece’nin herhangi bir çocuğu yoktur.