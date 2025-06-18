Eda Erdem İzni İstedi, Kadroda Yok

2025 FIVB MİLLİTLER LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta maçları boyunca heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin bu haftasında mücadelesine devam ediyor. Ülkemiz voleybolseverleri, takıma büyük destek veriyor.

EDA ERDEM’İN MILLİ TAKIMDA YER ALMAMASI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosunda yer almayan Eda Erdem ile ilgili bazı sorular gündeme geliyor. Eda Erdem Dündar, tüm yaz sezonu için milli takımdan izin talep etti. Sports Digitale’in aktardığı bilgilere göre; Eda Erdem, Milletler Ligi kadrosunda bulunmuyor. Özellikle yaz dönemi için izin istemiş olsa da, bu talebinin onaylanmadığı belirtildi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA HAZIRLIK

Bununla birlikte Eda Erdem, Tayland’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda takım ile birlikte hazır olacak. Takımın hedefleri doğrultusunda, önemli bir oyuncu olarak şampiyonada boy göstermesi bekleniyor. Voleybolseverler, Eda Erdem’in milli takımda yer almasını sabırsızlıkla bekliyor.