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Eda Erdem, Milletler Ligi’nde yok

2025 FIVB MİLLTLER LİGİ’NDE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelelerine devam edecek.

EDA ERDEM NEDEN YER ALMIYOR?

Eda Erdem’in kadroda yer almaması merak ediliyor. Sports Digitale’in haberine göre; Eda Erdem Dündar, yaz sezonu boyunca milli takımdan izin talep etti. Ancak milletler ligi kadrosuna dahil edilmeyen Eda Erdem’in izin isteği reddedildi. Erdem, Tayland’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda takımla birlikte olacağını belirtiyor.

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