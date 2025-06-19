Eda Erdem, Voleybolu Bırakmaya Hazırlanıyor

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDE HEYECAN BAŞLIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi 2. hafta maçlarına hazırlanıyor. Eda Erdem’in kadroda olmaması ise dikkat çekiyor. Eda Erdem Dündar, tüm yaz sezonu boyunca milli takımdan izin istedi ancak bu izin talebi kabul edilmedi. Sports Digitale’in haberine göre, Eda Erdem, Milletler Ligi kadrosunda yer almayacak ve Tayland’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda takımla birlikte olacak.

EDA ERDEM’İN GELECEĞİ VE YENİ GÖREVİ

Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın kaptanı olan Eda Erdem Dündar, voleybol kariyerine veda etmeyi planlıyor. 2008 yılından beri Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe Medicana’nın yeni menajeri olacağı duyuruldu. Eda Erdem’in, Fenerbahçe’deki geleceği netleşmiş durumda ve kulüpteki ilişkisini sürdüreceği belirlenmiş.

EDA ERDEM’İN BAŞARILARINA KISACA GÖZ ATALIM

Eda Erdem’in kariyerindeki başarılar saymakla bitmiyor. 2009-2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonları, dünya şampiyonalarında alınan dereceler gibi birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı. Bunun yanı sıra, Eda Erdem, birçok ödül de kazandı. 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde “En İyi Orta Oyuncu” seçilmesi, onun başarısını bir kez daha kanıtladı. Tüm bu başarılar, Eda Erdem’in voleybol dünyasındaki etkisini gösteriyor.