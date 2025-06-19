Eda Erdem Voleybolu Bırakmayı Planlıyor

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta boyunca mücadelesine devam edecek. Peki, Eda Erdem neden takımda yer almıyor, voleybolcu kadroya çağrılmadı mı? Sports Digitale’in haberine göre, “Eda Erdem Dündar tüm yaz sezonu için milli takımdan iznini istedi.” Ancak, Eda Erdem’in Milletler Ligi kadrosuna alınmadığı, yaz dönemi için talep ettiği iznin onaylanmadığı belirtildi. Buna karşın Eda Erdem, Tayland’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda takımla birlikte yer alacak.

EDA ERDEM’İN YENİ GÖREVİ

Aynı zamanda, Eda Erdem Dündar voleybol kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın kaptanı olan tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe’deki yeni rolü de belli oldu. Eda Erdem, Fenerbahçe Medicana’nın yeni menajeri olacak. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Dündar, 2008 yılından beri Fenerbahçe forması giyiyor ve kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. 38 yaşındaki yıldız voleybolcu, önümüzdeki sezon voleybol hayatına veda edebilir.

EDADAN AİLENİ ZİYARETE DÖNERİZ

Eda Erdem’in Fenerbahçe’deki geleceği de netleşmiş durumda. Yapılan planlamalar doğrultusunda Eda Erdem Dündar’ın kulüpteki bağlılığının sürmesi ve Fenerbahçe Medicana’nın yeni menajeri olması planlanıyor. Takımın mevcut menajeri Pelin Çelik’in ise Zeren Spor’da menajerlik görevini üstleneceği öğrenildi. Eda Erdem’in kazandığı birçok şampiyonluk ve ödül, kariyerinin unutulmaz anlarını oluşturuyor. 2009-2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu, 2010 Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza atan Dündar, ayrıca 2023’te Voleybol Milletler Ligi şampiyonu oldu.

Bu gelişmeler, spor camiasında heyecan yaratırken, Eda Erdem’in gelecek planlarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.