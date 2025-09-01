Eda Erdem, Voleybolun Önde Gelen İsimlerinden biridir

EDDİKLERİ BAŞARILARLA DOLU KARIYER

Türkiye’nin önemli voleybolcularından biri olarak öne çıkan Eda Erdem, saha içindeki üstün performansı ve liderlik nitelikleriyle uzun yıllardır sporseverlerin dikkatini çekiyor. Kariyeri boyunca elde ettiği sayısız başarı ile Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet gibi takımlarda vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Eda Erdem ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberin devamında ulaşabilirsiniz.

KAPTANLIK GÖREVİ VE ULUSLARARASI BAŞARILARI

Eda Erdem Dündar, hem Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı’nın hem de Fenerbahçe Opet’in kaptanı olarak görev yapıyor. Orta oyuncu pozisyonunda yer alan Eda Erdem, 30 Mart 2022’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanı olarak seçildi. Voleybol kariyerine 24 Aralık 2000’de Beşiktaş altyapısında başlayan Eda, 2004 yılında A takıma yükseldi ve dört sezon boyunca burada görev aldı. Son iki sezonunda kaptanlık yaparak önemli bir rol üstlendiği Beşiktaş’tan, 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2005 yılından bu yana Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı’nın formasını giyen Eda, 300’den fazla milli maçta yer aldı. Fenerbahçe’de 14. sezonunu tamamlayan bu başarılı sporcu, hem kulüp hem de milli takımda kaptanlık görevini sürdürüyor.

İSTANBUL’DA YETİŞEN BİR SPORCU

22 Haziran 1987 doğumlu Eda Erdem, 2025 itibarıyla 37 yaşını dolduracak ve uzun yıllardır voleybol sahalarının dikkat çeken isimlerinden biri olarak kariyerinde önemli bir olgunluk seviyesine ulaşmış durumda. Eda, kökenleri itibarıyla İstanbul’un dinamik ve renkli atmosferinde yetişmiş bir sporcu. Doğduğu ve büyüdüğü bu şehir, spor kariyerine adım attığı ilk dönemler için ilham verici bir yer oldu. Eda Erdem, kariyerine yoğunlaşırken özel yaşamını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Hayranları, onun kişisel hayatına dair güncel bilgileri yakından izliyor.