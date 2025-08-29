Eda Erol, Ekrem Karaçayır’la evlendi

DÜĞÜN TÖRENİ BÜYÜK BİR GÖSTERİ OLDU

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol’un kardeşi, stil danışmanı ve sosyal medya fenomeni Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi. İstanbul’un seçkin mekânlarından Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşen düğün, çiftin görkemli kutlamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Düğün öncesinde düzenlenen sade kına gecesinde Eda Erol’a aile üyeleri ve yakın arkadaşları destek oldu. Bu özel geceden paylaşılan kareler, sosyal medya üzerinden büyük ilgi gördü.

GELENEKSEL UĞURLAMA TÖRENİNE RENK KATTI

Düğün sabahı damat Ekrem Karaçayır, Eda Erol’u evinden davul-zurna eşliğinde aldı. Bu geleneksel uğurlama töreninde ortaya çıkan renkli görüntüler, kutlamanın neşesini artırdı. Eda Erol, bu anlara dair videoları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Akşam saatlerinde başlayan düğünde zarafet ve ihtişam göz önündeydi. Ailenin eksiksiz katılımıyla gerçekleşen tören, her iki tarafın da mutluluğunu vurguladı.

GELİNLİK SEÇİMİ VE DUYGUSAL ANLAR

Eda Erol’un tercih ettiği sade prenses model gelinlik, sosyal medyada beğeni topladı. Çiftin mutluluğu, paylaşılan görüntülerle adeta taçlandı. Düğün salonuna giriş anında damat Ekrem Karaçayır’ın gözyaşlarına hakim olamayarak Eda Erol’a sevgi dolu bir öpücük vermesi, davetlileri duygulandırdı. Eda Erol, geçmişte şarkıcı Alişan’la nişanlanmış, ancak evlilikten vazgeçmişti. Uzun süredir birlikte olduğu Ekrem Karaçayır, Nisan ayında evlilik teklifi etmiş ve Eda Erol bu teklife “Evet” demişti. Yıllar sonra aşka kapı aralayan Eda Erol, sonunda mutlu sona ulaşarak evlenmiş oldu.