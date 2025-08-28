Eda Erol Ve Ekrem Karaçayır Evlendi

EDA EROL VE EKREM KARAÇAYIR EVLENİYOR

Ünlü sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, stilist ve sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. Bugün, uzun bir süredir birlikte olduğu pilot Ekrem Karaçayır ile evleniyor. 39 yaşındaki Eda Erol, daha önce şarkıcı Alişan ile yaşadığı nişanlılık süreciyle dikkat çekmişti ama evlilikten son anda vazgeçmişti. Ancak yıllar sonra yeniden aşkı bulan Erol, mutluluğa resmi bir adım atıyor.

KINA GECESİ COŞKUYLA GEÇTİ

Düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde Eda Erol, ailesi ve yakın dostlarıyla beraber bir araya geldi. Sade bir organizasyonla gerçekleştirilen gecede, etkinliğe ait fotoğraflar sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı. Düğün gününün sabahında ise Ekrem Karaçayır, Eda Erol’u evinden davul ve zurna eşliğinde aldı. Renkli anların yaşandığı geleneksel uğurlama, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Erol, o anların görüntülerini kendi kişisel hesabında paylaştı.

Eda Erol, yıllar sonra hayatında yeni bir sayfa açarken, geçmişte yaşadığı kırılmaları geride bıraktığını da gözler önüne seriyor.