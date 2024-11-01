Eda Nur’un Ölümünde 10 İBB Çalışanına Ceza İstendi

İSTANBUL’DA TRAJİK OLAY: ÇUKURA DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Küçükçekmece’deki bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan bir çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in ölümüne dair sürdürülen soruşturma tamamlandı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede, 10 şüphelinin ayrı ayrı “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla 2 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

SORUŞTURMA SONUCUNDA 10 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Hazırlanan iddianamede adı geçen 10 şüphelinin, Eda Nur Gezer’in ölümüne sebep olan durumların oluşmasında kusurlu oldukları belirtiliyor. Soruşturmada elde edilen deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda bu kişilerin cezalandırılması isteniyor.