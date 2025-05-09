Edebiyat Gecesi İstanbul’da Yeniden Yapıldı

EDEBİYAT BULLETİ ŞİİR GECESİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Türkiye’nin köklü şiir etkinliklerinden biri olan “Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi”, 14 yıl aradan sonra İstanbul’da şiir tutkunlarını tekrar bir araya getirdi. Milli Gençlik Vakfı (MGV), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cihannüma Derneği, Yönder Eğitim Kurumları ve Birikim Eğitim Grubu’nun iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi’nde yapıldı. “Şiir, Yalnızca Şiir!” sloganıyla ilk kez 1992 yılında üniversite öğrencileri tarafından başlatılan bu şiir gecesi, MGV Edebiyat Bülteni çatısı altında gelenekselleşmişti. 21. kez yapılan şiir gecesine, önceki etkinlikleri organize eden isimler de davetli olarak katıldı.

MÜC AHİT YENTÜR: “BU GECEDEN MUTLUYUM”

Açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 14 yıl aradan sonra bu etkinliğin tekrar düzenlenmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Görüyorum ki güzel bir işe vesile olmuşuz. Bu akşam, İstanbul’da, şairlerle birlikte olmak çok kıymetli. Yusuf Has Hacip, ‘Dilin, süsü sözdür.’ der. Dil, bazen isyan, bazen umuttur. İnşallah burada biriktirdiğimiz umutlarımız Gazzeli çocuklarımızın sesi olur” şeklinde ifade etti.

EĞİTİMCİLER ŞİİRİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Etkinlikte Düzenleme Heyeti adına konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy, Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi’nin uzun soluklu şiir etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı. Eryarsoy, “İsmet Özel, ‘Şair, dünyaya fırlatılmıştır.’ demişti. Bu akşam dünyaya fırlatılan 12 şairimizi misafir edeceğiz. Biz onların okuyucusuyduk, bugün dinleyicisi de olacağız. Bizim şiirin etrafında toplanmaya ihtiyacımız var. O yüzden herkese şiir gibi bir gece diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin bu yılki onur konuğu, çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden Hüseyin Atlansoy oldu. Şair Cevdet Karal, Hüseyin Atlansoy şiiri üzerine yaptığı konuşmasında, “Hüseyin Atlansoy için o zaman gösterdiğim rikkatten dolayı şimdi daha çok mutluyum. Eski kuşak genelde yeni kuşağı inkar ederdi. Oysa ben, Atlansoy’dan bir sonraki kuşaktandım ve onu görmüştüm. Hüseyin Atlansoy, kendi dünyasına yaptığı kazılardan bilinmeyeni çıkaran şairdir” şeklinde değerlendirdi.

ŞAİRLER GECENİN RENGİNİ BELİRLEDİ

Yavuz Selim Kurt’un sunduğu gecede, Hüseyin Atlansoy “Dört Taç Sultanlığı VIII – Türkler Terkinde Terkedilmişler”, Faruk Uysal “Bir Tatil”, Cevdet Karal “General Coriolanus Savaşta Aldığı Yaraların İzini Halka Neden Göstermedi?”, Zeynep Arkan “Gözleri Olan Hiçbir Şeyi”, Ahmet Edip Başaran “Gece Uçuşu”, Şafak Çelik “Düşürken Aklımdan Geçen İnce Bir Alay”, Emel Özkan “Kartonlar Islak”, Meryem Kılıç “Rica”, Cengizhan Konuş “Meryem’i Gördüğümde Söylediğimdir”, Aykut Nasip Kelebek “Büyük İstanbul Manzaraları”, Ahmet Necdet Misilli “Beni Kendinde Say” ve Rıza Yorulmaz “Ağaç” adlı şiirlerini seslendirdi. Ayrıca “Üç Öncü Üç Şiir” bölümünde Mehmet Konuk, Şeyh Galip’in “Müseddes-i Mütekebbir”, Selahaddin Kocaaslan ise Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” ve Nizar Kabbani’nin “Kudüs” şiirlerini okudu. Etkinlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Müzik Akademisi Koordinatörü Emrecan Kuranel, “Bestelenmiş Şiirler” bölümünde ise Mehmet Akif Ersoy’un “Ezelden Aşinanım Ben”, Yunus Emre’nin “Gel Gör Beni Aşk Neyledi”, Yahya Kemal’in “Endülüste Raks”, Enis Behiç Koryürek’in “Hatıra” şiirlerinden bir seçki sundu.