Ederson’dan Fenerbahçe’ye Geçiş Açıklaması

EDERSON’UN MANCHESTER CITY’YE VEDA SÜRECİ

Transfer döneminin kapanma günlerinde Fenerbahçe’ye katılan Ederson, Manchester City’deki sekiz yıllık kariyerini tamamladıktan sonra takım arkadaşlarına ve kulüp personeline veda etmek amacıyla tekrar Manchester’a geri döndü. Brezilyalı kaleci, kulübe veda ederken yaşadığı duygusal anları ve City’deki başarılarının kendisi açısından ne anlama geldiğini paylaştı.

KULÜP TARİH YAZDI

Kulübün resmi platformuna yaptığı açıklamada Ederson, “Benim için inanılmazdı. Sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu” ifadesiyle beraber, son Premier Lig zaferinin ardından bir sunucuyla gerçekleştirdiği konuşmaya atıfta bulunarak, “Dört yıl üst üste kazanmanın artık normal olduğunu söylemiştim! Ama bu normal değil” şeklinde konuştu. Gelecekte futbolu bıraktığında, bu takım ile birlikte tarih yazdığını düşündüğünü belirten Ederson, “Başka hiçbir takım dört kez üst üste şampiyon olamadı. Biz tarih yazdık, takımım tarih yazdı. Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı” dedi.

ANILARIN ÖNEMİ

Ederson, Manchester City’deki anılarının özel olduğunu ve tek bir anı seçmenin zorluğuna değinerek, kulüp, takım arkadaşları, taraftarlar ve iki çocuğunun doğduğu şehir ile olan bağının kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti. Duygularını dile getirmenin güç olduğunu belirten Ederson, “Birçok farklı hissim var. Buraya çok genç geldim ve bu formayı giyme hayallerim vardı. Çok çalışmak, her şeyimi vermek ve tecrübeli oyunculardan öğrenerek kupalar kazanmak gibi bir mentaliteye sahiptim” dedi.

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİN ANLAMı

City’deki hayallerinin gerçek olduğunu ve bu anların kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Ederson, Fenerbahçe transferi ile ilgili de “Sekiz yıl sonra ayrılmak zor, ev değiştirmek ve Türkiye’ye gitmek stresli ama mutluyum ve ailem de mutlu. Bu benim ve ailem için en iyi karardı” şeklinde konuştu.