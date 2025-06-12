Edin Dzeko Bologna İle Anlaşmaya Yakın

FENERBAHÇE’DEN AYRILAN DZEKO, BOLOGNA İLE ANLAŞMA AŞAMASINDA

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Fenerbahçe’den sessiz bir şekilde ayrılan deneyimli forvet Edin Dzeko, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak için anlaşma aşamasına geldi. Corriere dello Sport’un bilgilerine göre; Bologna ile Edin Dzeko arasındaki müzakerelerde sona yaklaşıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELİRLENİYOR

Taraflar, 1+1 yıllık bir sözleşme ve yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma konusunda büyük bir aşama kaydetti. 38 yaşındaki Dzeko, Fenerbahçe forması altında geçen sezon tüm kulvarlarda 21 gol ve 8 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.