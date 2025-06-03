Edin Dzeko, Como’ya Transfer Oluyor

YENİ TAKIMINA DOĞRU İLERLİYOR

Boşnak golcü Edin Dzeko’nun Fenerbahçe ile olan sessiz ayrılığının ardından yeni takımı belli oluyor. Dzeko, yeni kulübünün yöneticisiyle prensipte anlaşıyor. Trendyol Süper Lig’in son karşılaşmasında Konyaspor’a karşı 2-1 galip gelerek sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de önemli gelişmeler yaşanıyor.

SURPRİZ TRANSFER GELİŞMESİ

Sarı-lacivertlilerde takım kaptanları Dzeko ve Dusan Tadic’in sözleşmelerinin sona ermesiyle ayrılık resmi olarak açıklanmıştı. Dusan Tadic’in Ajax’a geri dönmesi beklenirken, Edin Dzeko için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ulaşılan bilgilere göre, Dzeko, İtalya’nın Serie A ekibi Como ile anlaştı. Tarafların kısa süre içinde bir araya geleceği ve resmi açıklamanın yapılacağı öğreniliyor.

İSTANBUL’DAN AYRILIYOR

Son olarak İstanbul Başakşehir’in teklifini geri çeviren Dzeko, çarşamba günü eşyalarını İstanbul’dan taşıyacak. Fenerbahçe’den ayrılan Bosna Hersekli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile geçirdiği iki sezonda toplamda 99 maça çıktı ve 46 gol, 18 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca, Como, 2024–25 sezonunu Serie A’da 10. sırada tamamladı ve 49 puan toplayarak, -3 averajla sezona veda etti.