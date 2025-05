Edin Dzeko Fenerbahçe’den Ayrıldığını Duyurdu

EDİN DZEKO’YA VEDA

Fenerbahçe’de, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko, ayrılık kararını kamuoyuna duyurdu. Dzeko, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını doğruladı ve “Veda etme vakti geldi. Vedalaşmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe gibi bir kulüp insanın içine işlediğinde. Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…” şeklinde duygularını ifade etti.

FENERBAHÇE’YE TEŞEKKÜR

Dzeko, konuşmasında ayrıca, “Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak için bu yeterli olmadı belki ama, Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir formayı giymekten daha büyük bir gurur olamazdı. Yaşa Fenerbahçe!” dedi.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ VEDA

Edin Dzeko’nun hangi takıma gideceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’ye bonservissiz olarak katılan Dzeko, sarı-lacivertli formayla çıktığı 99 maçta 46 gol atıp, 18 asist yaptı. Kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından Dzeko’ya veda mesajı paylaştı. “Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandı takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın.” ifadeleriyle Dzeko’ya olan minnetlerini dile getirdi.