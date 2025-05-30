Edin Dzeko, Fenerbahçe’ye veda etti

EDIN DZEKO’DAN VEDA MESAJI

Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takıma veda etti. Dzeko, veda mesajında, “Veda etme zamanı geldi. Ayrılmak asla kolay değildir, hele de Fenerbahçe’nin benim için yaptığı gibi bir kulüp seni rahatsız ediyorsa.” sözlerini kullandı.

TEŞEKKÜR BİLDİRİMİ

Son iki yıl boyunca kendisini aile gibi hissettiren takım arkadaşlarına, antrenörüne, personele ve kulübe teşekkür eden Dzeko, “Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize ayrı bir teşekkür: sizler Fenerbahçe’nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım.” ifadesine yer verdi.

GURUR VERİCİ BİR DENEYİM

Her antrenmanda ve sahada tüm çabasını verdiğini belirten Dzeko, “Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yetmedi ama Fenerbahçe’ninki kadar tarihi ve şerefli bir tişörtü giydiğim için ne kadar gurur duysam azdır.” diyerek, Fenerbahçe taraftarlarına olan sevgisini dile getirdi. “Yaşa Fenerbahçe!” vurgusuyla da duygularını ifade etti.